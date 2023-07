Bellocchio vince il Globo d’oro per miglior film e migliore serie

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 6 luglio 2023) Marcotrionfa anche ald'oro: il regista è stato premiato dalla stampa estera con ilal, "Rapito", e per latv, "Esterno Notte". La cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati da corrispondenti che provengono da ogni parte del mondo si è svolta nei giardini dell'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.A Edoardo Leo è stato assegnato il premio comeattore per il suo ruolo in "Mia" mentre Pilar Fogliati ha vinto comee interprete femminile per "Romantiche". Roberto Andò si è aggiudicato ild'oro per laregia per il suo "La stranezza", Giuseppe Fiorello ha vinto per lae opera prima con "Stranizza ...