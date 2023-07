Belen rompe il silenzio sull’addio a Mediaset | «Ringrazio il Presidente per avermi scelta e Maria De Filippi per i consigli Spero sia un arrivederci»

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 luglio 2023)Rodriguez fuori dai palinsesti2023. Finisce così (per ora) la storia della showgirl argentina che ci ha tenuto a precisare che è stata lei a lasciare la conduzione de Le Iene e di Tù sì que vales. Ma mentre è in vacanza con la famiglia allargatadecide di mettere nelle sue storie Instagram un messaggio, forse per mettere un po' a tacere (o almeno provarci) i rumors che alludono a un suo malcontento.ilsull'addio ainfinitamenteper tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare.ilpere ...