Belen Rodriguez svela perché ha lasciato Mediaset

Leggi su biccy

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il nome diè stato uno dei grandi assenti durante la presentazione dei Palinsesti2023 – 2024. L’argentina, infatti, è rimasta orfana di ben due programmi. E non due programmi secondari, bensì quello di punta di Italia 1 (ovvero Le Iene) e uno di punta del sabato sera di Canale 5 (ovvero Tu Si Que Vales). E se a Le Iene sarà sostituita dalla giornalista Veronica Gentili a Tu Si Que Vales la sua postazione dietro al banco dei conduttori rimarrà vuota. Dopotutto sono rimasti in tre a condurre lo show e direi che bastano e avanzano. In risposta a una follower che ha lamentato la sua assenza accusando Pier Silvio Berlusconi (“ma che caz sta combinando? mah!“)ha precisato di essersene andata lei di sua spontanea volontà. Ma...