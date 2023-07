Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l’addio a Mediaset e ringrazia pubblicamente Maria De Filippi

(Di giovedì 6 luglio 2023)Barbara d’Urso anchesaluta (e. Anche la showgirl argentina, così come la conduttrice napoletana, ha deciso di abbandonare gli impegni TV.il: le sue parole Ringrazio infinitamenteper tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme. Anni in cui non ho mai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

si trovava in vacanza con la sua famiglia , Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì , quando sono stati annunciati i palinsesti Mediaset con le nuove programmazioni in prima ...ha deciso di salutare ufficialmente la Mediaset e Maria De Filippi dopo anni di collaborazione. Come è ormai noto, la conduttrice argentina ha deciso di sua spontanea volontà di ...Altro che addio, Mario Giordano resta a Mediaset . Nel lungo e complesso valzer di conduttori e opinionisti sull'asse Rai e Mediaset sembrava non ci fosse più posto per il giornalista e il suo ...

Chi è Veronica Gentili, la giornalista che sfila il posto di Belen Rodriguez alle Iene Open

Belen Rodriguez fuori dai palinsesti Mediaset 2023. Finisce così (per ora) la storia della showgirl argentina che ci ha tenuto a precisare che ...Belen Rodriguez Mediaset, la conduttrice ha ringraziato con una storia Instagram l'azienda e in particolare Maria Dei Filippi ...