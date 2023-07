Belen Rodriguez rivela i motivi del suo addio a Mediaset

Leggi su isaechia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sono stati presentati ieri mattina i palinsesti della prossima stagione televisiva targata. Come già era stato spoilerato nelle scorse settimane, una delle grandi assenti sarà. La showgirl argentina verrà sostituita a Le Iene dalla giornalista Veronica Gentili. Non la vedremo più nemmeno alla conduzione di Tu sí que vales, il programma che tornerà in onda su Canale 5. Quali sarebbero idi questa separazione fra la? È stata concordata oha avuto una sorta di benservito come accaduto a Barbara D’Urso stando a quello che la conduttrice hato sulle pagine de La Repubblica? A rispondere a questa domanda è stata direttamente, attraverso il suo profilo Instagram. Come era ...