Belen Rodriguez non condurrà programmi a Mediaset ma su Instagram sottolinea | “Me ne sono andata io” E poi spiega il motivo

(Di giovedì 6 luglio 2023)nonnessun programma sulle retinella prossima stagione. Fuori dai palinsesti presentati svelati martedì alla stampa, una collaborazione iniziata nel 2009. La showgirl argentina aveva condotto “Le Iene” prima con Teo Mammucari poi con Max Angioni, al suo posto arriverà direttamente da Rete 4 la giornalista Veronica Gentili: “Ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto”, hato Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice non sarà nemmeno alla guida di “Tu si que vales“, show di punta di Canale 5 dove arriverà anche Luciana Littizzetto. Un ruolo, quello di, non di primissimo piano nella trasmissione, tanto cheha annunciato che non sarà ...

Aria nuova a 'Le Iene' dove arriva Veronica Gentili da Rete 4 che prenderà il posto di. Infine, riconfermato il GF che non sarà nè VIP, nè NIP ma punterà sulle storie dei personaggi ...La showgirl è fuori da Tu Sì Que Vales , su Canale 5, e Le Iene , su Italia 1 La 38enne non pare affatto preoccupata del suo futuro: pensa da imprenditrice Parla lei.rompe finalmente il silenzio sulla rottura con Mediaset . Grande assente alla presentazione dei nuovi palinsesti, rispondendo ai follower sul social, spiega perché l'ha fatto. "Me ne ...Il nome diè stato uno dei grandi assenti durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023 2024 . L'argentina, infatti, è rimasta orfana di ben due programmi. E non due programmi secondari,...

Belen Rodriguez e l'addio a Mediaset, lei rompe il silenzio: «Ecco perché l'ho fatto» leggo.it

In merito la rete ha rivelato chi saranno i nuovi conduttori de Le Iene, ufficializzando l’addio di Belen Rodriguez! Mediaset nella giornata di ieri ha presentato i palinsesti autunnali, rivelando ...La decisione di tagliare Belen Rodriguez da Mediaset ha indispettito i fan della showgirl argentina: rabbia e malumore sui social ...