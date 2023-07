Belen Rodriguez fuori da Mediaset | è stata licenziata da Pier Silvio Berlusconi? Ecco la verità e cosa farà in futuro

Leggi su donnapop

(Di giovedì 6 luglio 2023) Anche, come Barbara D’Urso, sembra ormai essereda. La showgirl argentina potrebbe ben presto abbandonare lo studio de Le Iene e non solo, anche Tu sì que vales sembra voler cercare nuovi volti e non ci sarebbe spazio per la moglie di Stefano De Martino. Maè successo davvero? Èo se ne...