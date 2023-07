Beautiful | Anticipazioni e Trame Americane | Steffy rispedisce Liam da Hope Deve perdonarla

(Di giovedì 6 luglio 2023) Scopriamo insieme ledei nuovi episodi di, presto in onda su Canale 5. Leci rivelano chenon reagirà bene al bacio di

Beautiful, anticipazioni, spoiler e trama 6 luglio: Sheila è spacciata Napolike.it

Scopriamo insieme le Trame dei nuovi episodi di Beautiful, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni americane ci rivelano che Steffy non reagirà bene al bacio di Liam.Aria di tempesta nella vita di Sheila che, temendo di finire in galera, deciderà di lasciare la città e lo comunicherà a Deacon. Ci riuscirà