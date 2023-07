Beatrice | Vittorio Emanuele e la solita | mitomane storia arcitaliana

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa è unadi mancata curva d’apprendimento, come tutte. Ma è anche unadi pregiudizi, liberatorie, e mitomania sperimentale. Una, giacché l’italianità è quel disgraziato carattere che una vita in esilio non basta a mitigare.Borromeo è Virna Lisi in Amarsi un po’: quella che può scrollare le spalle rimarcando quanti papi ha nell’albero genealogico. Poiché, nel paese in cui i più mitomani comprano titoli nobiliari e anelli con lo stemma per farsene non si sa bene che, se sei una Borromeo puoi non rimarcare nulla, la giovaneva a bottega dall’ultimo che in Italia abbia fatto la tv del Novecento, ovvero la tv tout court: Michele Santoro. La combinazione che ne esce è micidiale: una con la tigna delle inviate di Santoro, e l’uso di ...