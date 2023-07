Bayern Monaco su Osimhen? Hoeness | “Il Napoli fa richieste fuori logica”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilè alla ricerca di un vero e proprio numero 9 per le prossime stagioni. I primi due nomi sulla lista di Tuchel sarebbero Harry Kane e Victor. Su entrambi gli obiettivi sono arrivate le parole dell’ex presidente dei bavaresi Uliche ha parlato a T-online. Le parole disu: “Ci serve un nuovo attaccante. Avere un buon numero 9 nel calcio è un’assicurazione sulla vita. Con lui potremmo programmare quasi per 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono peròda ogni. Ilnon fa operazioni del genere“. Su Kane: “Ha 29 anni (30 a fine mese ndr) e sarebbe un’opzione costosa. Ma è evidente che ci aiuterebbe immediatamente. Si inserirebbe molto bene da noi, sarebbe ...

