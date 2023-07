Bayern Monaco | Hoeness | «Osimhen? Le aspettative di incasso che ha il Napoli sono fuori da ogni logica»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Uli, ex presidente del, ha parlato del possibile passaggio di Victordalai bavaresi Uli, ex presidente del, ha parlato del possibile passaggio di Victordalai bavaresi. PAROLE – «Ci serve un nuovo attaccante. Avere un buon numero 9 nel calcio è un’assicurazione sulla vita. Con lui potremmo programmare quasi per 10 anni. Lediche ha il suo clubperòda. Ilnon fa operazioni del genere».

Ilè alla ricerca di un vero e proprio numero 9 per le prossime stagioni. I primi due nomi sulla lista di Tuchel sarebbero Harry Kane e Victor Osimhen . Su entrambi gli obiettivi sono ...Un nome sempre presente nella lista degli uomini mercato della Roma è quello di Marcel Sabitzer, 29enne centrocampista austriaco delche nell'ultima stagione ha giocato con il ...Commenta per primo Sulle tracce di Victor Osimhen c'è il, ma De Laurentiis è stato chiaro: solo un'offerta irrinunciabile potrebbe farlo andare via da Napoli in questa finestra di mercato. Cifre che non fanno piacere al, con il ...

Il Napoli è alla ricerca de sostituto di Kim, dopo la sua partenza per il Bayern Monaco, ed uno dei nomi in lista è, anzi era, dato che ...Dieter Hoeness, ex bomber del Bayern Monaco, ha commentato ai microfoni di T-online quanto richiesto dal Napoli per Victor Osimhen.