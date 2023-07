Bayer Leverkusen | UFFICIALE | preso Xhaka dall'Arsenal

... come riferisce Il Corriere dello Sport , il preferito è Morten Hjulmand , valutato 25 milioni di euro dal Lecce , l'alternativa è Kerem Demirbay delAbbiamo parlato di questo ragazzo che ha un trascorso importante tra Paris Saint - Germain e. Da lì è partito il grande interesse dell'Atalanta e poi c'è stata la parte di ...Amiri ha indossato la maglia del 'Grifone' nella seconda parte della stagione 2021/2022. Il suo contratto colscade a giugno 2024Nadiem Amiri 'rivede' la Serie A. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'ex Genoa è finito nel mirino di Atalanta e Sassuolo. Amiri ...Granit Xhaka lascia l'Arsenal dopo 7 stagioni e torna in Bundesliga: il centrocampista svizzero classe 1992 ha firmato con il Bayer Leverkusen un contratto ...Importante rinforzo per il Bayer Leverkusen, che si assicura le prestazioni di Granit Xhaka. Secondo quanto appreso da TMW, il centrocampista viene prelevato dall'Arsenal per 23 milioni ...