Bayer Leverkusen | ufficiale l’arrivo di Granit Xhaka

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilchiude un altro colpo: in arrivo dall’Arsenal il centrocampista della Svizzera,Ilcontinua a portare avanti un ottimo calciomercato. Dopo Hofmann, le Aspirine chiudono anche perdall’Arsenal, firmando con lui un contratto fino al 2028. Di seguito le sue parole. «Conosco il campionato dentro e fuori e l’ho sempre visto da Londra. Il04 è un club con una storia impressionante e obiettivi ambiziosi. Ma soprattutto lo vedo come un club con un grande futuro. Le discussioni con i responsabili sono state estremamente motivanti. Sei ambizioso e vuoi ottenere qualcosa, non vedo l’ora che arrivino gli anni a venire».