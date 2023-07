“Battaglioni in arrivo” Beppe Grillo scherza ancora col fuoco | altra trovata | GUARDA

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo le "brigate di cittadinanza"lancia i "della salvezza", che nel nome hanno un evidente richiamo all''esercito della salvezza'. Il loro obiettivo è andare nei territori e nelle periferie per aiutare chi ha bisogno e diffondere il 'verbo' della 'Chiesa dell'Altrove', fondata dal garante del M5S. Intercettato da LaPresse all'uscita dall'hotel Forum di Roma, dove è arrivato nel pomeriggio,ha spiegato la sua: "Stiamo organizzando idella salvezza. Sono gruppi di persone che vanno nei territori a portare un messaggio dell''Altrove', vanno nelle periferie ad aiutare chi ha bisogno e ad aiutare anche a diminuire gli eccessi, come nella filosofia sia del movimento che dell''Altrove'. Li stiamo organizzando e saranno straordinari".

Nuova provocazione di Beppe Grillo che da Roma lancia l'idea dei "battaglioni della salvezza". Cosa ha detto il garante del M5S ...