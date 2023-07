(Di giovedì 6 luglio 2023) Un'estate caldissima non solo per le temperature da record e per il ritorno di El Nino ma soprattutto per lachementre aumenta la tensione militare fra Russia e Ucraina. Si ...

La guerra fra Russia e Ucraina non si ferma: Kiev ha rivendicato la liberazione di 7,5nella linea di difesa russa a Melitopol e Berdiansk, nel sud, e la riconquista di territori a nord di ......anche la controffensiva ucraina che ha consentito ai difensori di recuperaredi territorio nella zona di sud - est, in particolare a Bakhmut che era stata persa in una cruentaSotto la crescente pressione delle truppe sovietiche, i nazisti dovettero indietreggiare di centinaia diverso Ovest. Soldati sovietici in trincea alla vigilia delladi Kursk ...

Battaglia a 40 chilometri da Zaporizhzhia: sale la grande paura nucleare. Xi Jinping: "Non fatelo" Tiscali Notizie

L'escalation militare non si ferma e mentre Kiev e Mosca si rimpallano le accuse di voler minare e sabotare il sito, si invoca un intervento internazionale ...Il Tour de France è già sui Pirenei e vivrà già quest'oggi una giornata importantissima per la classifica generale. Arriva già nella prima settimana il primo arrivo in salita nella Tarbes-Cauterets-Ca ...