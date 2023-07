Batistuta | guai in Argentina | Sfrutta il personale Lui replica | Ho sempre rispettato la legge

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un'associazione sindacale ha denunciato l'ex attaccante per le condizioni in cui sarebbero costretti a lavorare i suoi dipendenti negli allevamenti di bestiame

Gabriel Batistuta, ex bomber di Roma e Fiorentina, è stato denunciato per sfruttamento dei lavoratori presso un suo allevamento.L'ex campione della Fiorentina è stato denunciato dal sindacato argentino per lo sfruttamento dei suoi operai. "Condizioni deplorevoli, paga bassa, disabili sottopagati, i lavoratori non hanno acqua n ...