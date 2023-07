Bastoni e Calhanoglu ufficiali | ora l’Inter ne rinnova un altro! ? SM

(Di giovedì 6 luglio 2023)va di rinnovi. Ieri è stata la giornata di Alessandroe Hakan, che hanno prolungato i rispettivi contratti. Ora tocca ad un terzo L’ORA DEI RINNOVI ? Dopo avertosi prepara are Stefan de Vrij. Il difensore olandese rimarrà in nerazzurro ancora per un po’. Presto la fumata bianca come già accaduto ieri per. A riferirlo Marco Barzaghi di Sport Mediaset. Il difensore ha prolungato fino al 2028 con ingaggio ritoccato fino a cinque milioni di euro. Il turco, invece, hato fino al 2027. Il suo stipendio si alza arrivando a sei milioni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

L' Inter è pienamente immersa nel calciomercato. Oltre ai rinnovi di, Thuram , Bisseck e Frattesi , per il momento, sono i colpi in entrata dei nerazzurri, a fronte di una sola uscita, quella di Marcelo Brozovic . Le trattative sono appena ...Il centrocampista classe 1999 é già a Milano per le visite mediche. prolungamento del contratto per, rispettivamente, fino al 2027 e al 2028 MILANO - Inter scatenata in queste ultime ore di calcio mercato. Il colpo più grosso é l'aver portato a termine l'acquisto di Davide ...Intanto, hanno anche ufficializzato i rinnovi di. Sono un passo avanti rispetto ai rivali in campionato. Savelli scrive: 'Nonostante sia la squadra che ha finito la stagione più ...

Inter, ora è ufficiale: Bastoni e Calhanoglu rinnovano - Sportmediaset Sport Mediaset

Il portiere camerunese è sul mercato, ma i nerazzurri attendono l'offerta giusta. Il Manchester United è interessato ...Davide FRATTESI è un giocatore dell'Inter . Il centrocampista della nazionale e ormai ex del Sassuolo ha firmato con i nerazzurri che hanno ...