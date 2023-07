Basket | operazione al ginocchio per Antetokounmpo | in dubbio i Mondiali

(Di giovedì 6 luglio 2023) Giannisè stato sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento di routine alsinistro. Lo hanno fatto sapere i Milwaukee Bucks, franchigia che ha nel fenomeno greco il suo leader e due volte MVP della lega. Il neo tecnico, Adrian Griffin, ha anche affermato di sperare di ritrovare il suo giocatore pronto per la pre-season in partenza gli ultimi giorni di settembre. Prima, però, ci sono iche si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. Secondo “The Athletic” la presenza diè indopo l’intervento citato per “rimuovere frammenti di cartilagine dalsinistro”. La Grecia è inserita nel gruppo C con Nuova Zelanda, Giordania e Stati Uniti. SportFace.

