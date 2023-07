Basket | Nba | esordisce nuovo torneo intrastagionale | Final Four a Las Vegas 7 e 9 dicembre

(Di giovedì 6 luglio 2023) Las, 6 lug. - (Adnkronos) - Cominciano a filtrare le prime informazioni più puntuali sulche la Nba introdurrà a partire dalla prossima stagione: il commissioner Adam Silver - che lo ha fortemente voluto - ne svelerà i dettagli sabato notte a Espn (insieme a una serie di giocatori: Victor Wembanyama, Paolo Banchero, Cade Cunningham, Anthony Edwards e Trae Young, anche loro ospiti in studio). Si parte dal fondo: sono state individuate date e sede delle, che si terranno il 7 e 9a Las, come già ipotizzato in precedenza, visto il ruolo sempre crescente nel mondo sportivo americano della città del Nevada. Sono emersi però dettagli ulteriori su formula e strutturazione del: ...

...La top 10 Il francese - prossima prima scelta assoluta - impressiona tutti quando tiene in mano un pallone dao una pallina da baseball. Ma le sue 'estremità' non sono da record, perché la...E poi ancora, la diva del fioretto Elisa Di Francisca , l'allenatrice Alessandra Campedelli , ex ct della Nazionale iraniana di pallavolo femminile e l'asso deltargatoLuis Alberto Scola ...A Senigallia, quindi, non solo, ma anche tanto intrattenimento: Estathé animerà le pause tra una partita e l'altra proponendo, proprio come durante le sfide di, giochi per poter vincere ...

La NBA resta su Sky Sport: accordo pluriennale, oltre 300 partite e il canale dedicato Sky Sport

Las Vegas, 6 lug. – (Adnkronos) – Cominciano a filtrare le prime informazioni più puntuali sul nuovo torneo intrastagionale che la Nba introdurrà a partire dalla prossima stagione: il commissioner Ada ...New York, 6 lug. – (Adnkronos) – “Strive for greatness”. Si chiama così una delle squadre AAU iscritte al Peach Jam, uno dei più importanti tornei del circuito estivo USA che si sta svolgendo a North ...