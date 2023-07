(Di giovedì 6 luglio 2023) La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la lista deiper i Campionati20 dimaschile 2023, in programma a Heraklion (in Grecia) da sabato 8 a domenica 16 luglio. Il Commissario Tecnico Alessandroha fatto le sue ultime, selezionando dodici giocatori per la rassegna continentale. Il roster azzurro a Creta sarà composto da Nicola Berdini, Alfredo Boglio, Davide Casarin, Leonardo Faggian, Tommaso Fantoma, Alessandro Ferrari, Nicola Giordano, Andrea Loro, Octavio Maretto, Ivan Onojaife, Luca Vincini e Nicolò Virginio. Dieci di loro sono nati nel 2003, mentre Faggian e Moretto sono classe 2004. L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Belgio (match d’esordio sabato 8 luglio alle 17.30), Israele (9 luglio alle 15.00) e ...

Europei diin carrozzina:i "canturini" Carossino e Bassoli Di seguito gli atleti: Joel Josef Boganelli (Wheeelchair Firenze), Claudio Spanu (Dinamo Lab Sassari), Ahmed ...Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma secondo autorevoli fonti della stampa statunitense Paolo Banchero ha buone possibilità di essere tra idel Team USA per i Mondiali 2023 di. A rilanciare una lista di papabili in queste ore sono stati 'ESPN' e 'The Athletic', che inseriscono oltre a Banchero anche Josh Hart. L'italo - ...Fra idel nuovo coach Steve Kerr l'italostatunitense Paolo Banchero. ROMA - Il nuovo coach Steve Kerr, avrebbe completato il roster della formazione Usa diche disputerà i Mondiali. Lo ...

Basket, i convocati dell'Italia per gli Europei Under 20: le scelte definitive di coach Magro OA Sport

Ufficiali le scelte dello staff tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina guidato da coach Carlo Di Giusto: tra i dodici atleti ...Nella mattinata di mercoledì 5 luglio la Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) ha diramato la lista ufficiale dei dodici atleti convocati in nazionale azzurra per il Campionato ...