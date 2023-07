Basket | Antetokounmpo si opera al ginocchio | mondiali a rischio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Milwaukee, 6 lug. - (Adnkronos) - Ilsinistro gli ha dato noia a lungo durante la passata stagione, costringendo Giannisa saltare tre partite su quattro ancora a novembre e poi altre cinque in fila a gennaio. Per questo, in estate, il talento greco dei Bucks ha scelto di sottoporsi a una piccolazione di pulizia del, "riuscita perfettamente", ha fatto sapere il neo-allenatore di Milwaukee Adrian Griffin: "Ci aspettiamo che sia con noi in palestra al via del training camp". Ma se nel Wisconsin, quindi, non devono preoccuparsi di poter perdere magari per un breve periodo la loro superstar, diversa la situazione in Grecia. Perché i training camp non si aprono prima di fine settembre, mentre iFiba vedranno il loro via il 25 agosto, e la nazionale ellenica ...

Secondo 'The Athletic' la presenza diè in dubbio dopo l'intervento citato per 'rimuovere frammenti di cartilagine dal ginocchio sinistro'. La Grecia è inserita nel gruppo C con Nuova ...E sulle aspettative che inevitabilmente si alzano, cita. "Il suo discorso dopo l'eliminazione di Milwaukee ha fatto scalpore, ma è così come dice lui. Se dopo due settimane di torneo la ...vedi anche Playoff Nba,: "Nello sport non esiste il fallimento" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, favola Denver Nuggets: primo titolo Nba in 56 anni di storia ...

Basket, Antetokounmpo operato: Mondiale con la Grecia a rischio Tuttosport

La presenza del fuoriclasse dei Milwaukee Bucks e della Nazionale greca al torneo iridato è in forte dubbio: i dettagli ...Antetokounmpo, mondiale a rischio I Mondiali di basket 2023 si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. Citando una fonte NBA, il media americano The ...