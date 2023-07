Barcellona | Xavi | 'Abbiamo un conto in sospeso in Champions Kessie? Sa la situazione '

, tecnico del, fissa l'obiettivo per la Champions League che verrà: le dichiarazioni del tecnico, tecnico del, ha così parlato ad AS degli obiettivi per la nuova ...Così l'allenatore del, parlando di cosa si aspetta dalla prossima stagione. Il tecnico del catalani, intervenuto a margine della presentazione del CampusHernandez by Santander. "...è pronto per affrontare la prossima stagione in cui iltornerà in Champions League , oltre a volersi confermare in Liga dopo la vittoria del campionato nell'ultima stagione. Il tecnico ...

Barcellona, Xavi sull'obiettivo Champions: "Non siamo favoriti, ma vogliamo vincerla" TUTTO mercato WEB

'Gundogan un vincente. E' stato il capitano del City, ci aiuterà molto' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Dobbiamo migliorare ed essere ...Ad appena un anno dal suo approdo a Barcellona, Kessié è pronto a trasferirsi per 30 mln in questo calciomercato.