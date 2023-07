Barbie | Warner Bros risponde alle polemiche sulla mappa | Non ha alcun significato politico

(Di giovedì 6 luglio 2023) I portavoce dihanno rispostocausate dalla presenza di unadel "mondo reale" nel filmha rispostolegate allapresente nel film, in arrivo nelle sale italiane il 20 luglio, che ha portato alla scelta di non permetterne la distribuzione in Vietnam. Al centro della polemica c'è un disegno che si sosteneva rappresentasse la "linea dei nove tratti", una rappresentazione a forma di "U" delle pretese territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Le Filippine, insieme a Brunei, Malaysia e Vietnam, si sono opposte fermamente a questi confini che violerebbero la loro sovranità. La dichiarazione sulle ...

Bros ha risposto alle polemiche legate alla mappa presente nel film, in arrivo nelle sale italiane il 20 luglio, che ha portato alla scelta di non permetterne la distribuzione in ...: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig Due spot ineditiBros ha inoltre condiviso due nuovi spot del film, in arrivo dal 20 luglio nei cinema italiani. Il lungometraggio ......per la proiezione del film "". A spiegare che il motivo è la mappa sul mare conteso sarebbe stato Vi Kien Thanh , capo del Dipartimento Cinema vietnamita. La casa di produzione del film,...

Barbie, Warner Bros risponde alle polemiche sulla mappa: "Non ha ... Movieplayer

