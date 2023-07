Barbara D’Urso licenziata da Mediaset | molti vip le dimostrano solidarietà su Instagram | ecco chi le ha scritto

... che partirà il prossimo settembre su Canale 5, e commentato l'uscita di scena dida Mediaset . Alfonso Signorini rompe il silenzio sul Gf Vip 8 e l'addio diAlfonso ...La conduttrice e moglie di Stefano De Martino è infatti tra le "big" arrivata ai saluti in casa Biscione, conche ha lasciato Pomeriggio Cinque e Ilary Blasi messa in stand - by , ......"un ambiente fertile per la crescita di nuovi talenti e l'avvio'...il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfonel ...consentito "la riapertura di Casa Stradivari " ha dichiarato...

Barbara D’Urso: “La sentenza di Pier Silvio, lasciata a casa in pochi giorni senza alcun preavviso” la Repubblica