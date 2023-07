Barbara D’Urso furiosa con Pier Silvio | “Non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 luglio 2023) A distanza di pochi giorni dal suo siluramento da Mediaset,ha rotto il silenzio confermando quello che si era ampiamente intuito, ovvero che il suo divorzio dall’azienda di Cologno Monzese fosse tutt’altro che consensuale. In un’intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano “La Repubblica”, la conduttrice napoletana esprime tutto il suo rammarico per quello che per lei è stato un fulmine a ciel sereno. “Ne ho sopportate tante perchè lavoravo con passione ma questa volta no” “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia – esordisce – La cosa che mi fa più male è che non midiil mio. E con quel comunicatofatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: ‘Canale 5 e ...