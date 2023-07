Barbara D' Urso e l' addio a Mediaset | i volti noti che hanno mostrato solidarietà alla conduttrice

(Di giovedì 6 luglio 2023) L'intervista dellain cui ha manifestato il suo grande dispiacere per come si è concluso il rapporto di lavoro con l'azienda, ha suscitato molte reazioni da parte dei suoi colleghi.

L'addio did'a Pomeriggio 5 e Mediaset (il contratto le scade a dicembre) ha sconvolto tutti, volti famosi compresi. E così, in tantissimi hanno commentato questa notizia arrivata nella stessa ...Articoli più letti Madonna, Rosie O'Donnell svela quali sono le sue condizioni di salute di Concetta DesandoD'sull'addio a Pomeriggio Cinque : "Lasciata a casa senza preavviso, non ho ...D'rivela un retroscena clamoroso dietro il tweet pubblicato mesi fa da uno degli account uffciali della rete Mediaset. 'QuiMediaset', lo scorso marzo, si è reso protagonista di una ...

Barbara D'Urso sull'addio a Pomeriggio Cinque: «Lasciata a casa senza preavviso, non ho concordato niente» Vanity Fair Italia

Alfonso Signorini commenta la chiusura di Pomeriggio 5 e il caso Barbara d'Urso: le parole del giornalista 59enne ...L'intervista della conduttrice in cui ha manifestato il suo grande dispiacere per come si è concluso il rapporto di lavoro con l'azienda Mediaset, ha suscitato molte reazioni da parte dei suoi collegh ...