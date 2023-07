Barbara d’Urso | alcuni noti volti tv rompono il silenzio dopo il suo addio a Mediaset

Leggi su isaechia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’uscita didal Pomeriggio 5, e se dapprima era stato un comunicatoa darnezia, successivamente la stessa conduttrice si è espressa a riguardo, prima tramite un’intervista rilasciata a La Repubblica e poi con un tweet in cui ha ringraziato i suoi telespettatori. Laperò non è stata l’unica a dire la sua sull’al programma del pomeriggio, perchè anche l’ex gieffina Guendalina Tavassi e Karina Cascella – entrambe opinioniste del salotto della conduttrice – hanno voluto commentare lazia. In primis è stata Guendalina – raggiunta da Fanpage.it – a dire la sua, confidando che per lei è stato un vero e proprio shock: È stato uno shock. Ho cominciato a lavorare in tv come sua ...