Banche | ricorsi all' Arbitro Bancario e Finanziario - 31% in 2022

... presentata in concomitanza con quella dell'Abf (che ha visto anch'esso un calo dei), Via Nazionale ha ricevuto lo scorso anno oltre 9200 segnalazioni sui comportamenti die operatori ...Contemporaneamente si è assistito a una significativa ridistribuzione delle controversie per materia, con un notevole aumento del peso deiin tema di servizi e strumenti di pagamento, anche ...Dal 2010, primo anno di attivita' dell'Abf, si contano 210mila. Le segnalazioni sui comportamenti delle, finanziarie e altri operatori vigilati nei rapporti con la clientela sono state ...L'Abf è un organismo indipendente, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Il contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto dello ...In calo, nel 2022, i ricorsi presentati all'Arbitro Bancario e finanziario, l'organismo indipendente sostenuto dalla Banca d'Italia, anche se crescono quelli legati ai pagamenti digitali. (ANSA) ...