Bambina scomparsa a Firenze | Kata ancora in città | la testimonianza di un ex occupante dell’hotel | “Sequestrata dai romeni | è in un altro palazzo”

Il corpo dellanon è mai stato ritrovato, il che lo pone in uno stato di limbo, e decide ... e che potrebbe essere collegato alladi Minnie. Uno dei problemi di una storia come questa ...I genitori di Kata, la bimba peruviana di cinque annilo scorso 10 giugno, sono stati nuovamente interrogati. Hanno guardato, con scrupolosa attenzione, quelle registrazioni che, in ...commenta Mentre continuano le ricerche per ritrovare la piccola Kataleya Alvarez , laperuviana di 5 annilo scorso 10 giugno a Firenze , le telecamere di 'Zona Bianca' sono tornate nella struttura dell'ex Hotel Astor. Dopo lo sgombero dell'edificio che, fino al ...Suicidio assistito a Trieste, il tribunale chiede nuovi accertamenti sul caso di Anna: indagini sulla capacità di intendere della 55enne ...Coco Lee è scomparsa all'età di 48 anni. È conosciuta per aver prestato la voce all'eroina guerriera Mulan nella versione in lingua mandarina del film Disney e per la canzone "A Love Before Time" nel ...