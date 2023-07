Bambina di 3 anni azzannata alla testa dal pitbull del papà | l' allarme lanciato dai nonni

Questo è abbastanza consono a quello che sono, ma ha detto che sono unadi m**a. Forse tra 5'. Nonostante il 2 di picche ricevuto Maria Sofia Federico ha proseguito così: 'Mi ha detto ...L'incredibile storia in Messicodi 3azzannata da un pitbull Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, lasi trovava all'interno di un appartamento al Campasso, quartiere di ...... di 11più grande. Il suo amore per il programma Carramba che sorpresa , nato nel 1995, sta probabilmente tutto qui. La sua commozione è reale. Raffaella, laabbandonata, si adopera per ...Si trova ricoverata presso il reparto di terapia intensiva pediatrica la bambina di 5 anni che è caduta dal quarto piano di un palazzo di Terni. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 3 luglio, ...Dopo 13 anni riapre all'ospedale Civico di Palermo la Cardiochirurgia pediatrica e delle malattie congenite. E' stata realizzata in collaborazione con la Fondazione del gruppo San Donato di Milano. "H ...