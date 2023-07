(Di giovedì 6 luglio 2023) Unadi 11 anni è statada unsabato sera ain unpubblico : in un primo momento era sembrato un pallino di plastica sparato da ignoti, probabilmente con una pistola o un fucile a aria compressa, e quindi medicata e poi dimessa dal pronto soccorso. Ma ieri sera lacontinuava a avere i mal di testa e dopo una Tac in ospedale è...

... visita, eo rapporto telefonico, epistolare tra lae il padre. La decisione del Collegio, ... L'autopsia confermò la modalità e aggiunse un dato: la donna fuda 35 coltellate. Gli ...... alle 15, nella parrocchia del paesino dove venne dato l'ultimo straziante addio alla sua. ... Chiara, a pochi giorni dal suo 16° compleanno, vennecon varie coltellate e finita a calci ...... le avrebbe dato della poco di buono, l'avrebbe picchiata econ oggetti. Non avrebbe ... l'imputato avrebbe inveito contro l'educatrice che era giunta in casa per fornire sostegno alla, ...

Bambina colpita da un proiettile alla nuca mentre giocava al parco, indagini a Livorno Gazzetta del Sud

Il report annuale delle Nazioni unite certifica 27.000 gravi violazioni nei confronti di bambini in zone di conflitto. Il numero più alto di sempre. La Russia inserita nella lista nera Onu. La prima v ...In un primo momento sembrava un proiettile di plastica, ma la Tac ha rilevato anche un pallino di piombo Una bambina di 11 anni è stata colpita da un proiettile alla nuca sabato sera a Livorno mentre ...