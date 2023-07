Bakker per la fascia sinistra dell’Atalanta | trovato l’accordo con il Leverkusen

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’ Atalanta rinnova completamente le fasce, e dopo quella destra con Kolosinac, sistema anche la mancina assicurandosi dal Bayeril giovane terzino olandese, Mitchel, per circa 10 milioni di euro.SBARCA ALL’ ATALANTA I nerazzurri si confermano ancora una volta molto attenti ai giovani portando a casa questo olandese, classe 2000, che si è già affermato come uno dei migliori terzini sinistri in circolazione. Proprio quello che ci voleva per Gasperini il cui modulo di gioco si è sempre basato sulle corsie laterali, ma che nell’ ultima stagione, dopo l’addio di Gosens, non si è potuto sviluppare. La dirigenza bergamasca è stata lesta ad anticipare la concorrenza del Werder Brema, al quale il giocatore sembrava destinato, versando circa 10 milioni di euro nelle casse del Bayern. ...