Bakayoko | sei anni di prestiti infruttuosi e stagioni anonime L' Equipe

L'Equipe ripercorre gli ultimianni dia partire dalla prima stagione al Chelsea, nel 2017 - 18, ' né eccellente né catastrofica '. All'epoca, in panchina, sedeva Antonio Conte e il ...Lukaku fa doppietta su assist del milanista Vranckx e dell'ex Bologna Theate,chiude il ... i britannici sono a punteggio pieno e affrontano la Georgia per tenere a bada la Spagna, ferma a...Alla luce di ciò ci sentiamo di dare un bele mezzo in pagella. Pagelle Milan, centrocampista: ... ovviamente, il senza voto di. Non possiamo non andare a parlare di Vranckx e Adli; ...L'Equipe dedica un articolo a Bakayoko. Dopo sei anni di prestiti inutili e stagioni opache non è mai riuscito a lasciare un segno, ora libero ...Milan, il saluto a Tiemoué Bakayoko: scaduto il prestito, il centrocampista francese torna al Chelsea. Quale futuro adesso per il giocatore esploso nel Monaco