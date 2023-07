Avvio di stagione ‘soft’ | ma dicembre infuocato per il Napoli | le squadre che affronterà

(Di giovedì 6 luglio 2023)sarà un vero e proprio tour de force per ilchedi seguito Atalanta, Inter e Juve e 2 partite chiave di Champions. Lacalcistica 2023/2024 della Serie A è stata ‘sorteggiata’ nella giornata di ieri secondo particolari criteri adottati dalla Lega Serie A che hanno evitato alun esordio stagionale forse ‘traumatico’ con l’impossibilità di trovare alla prima giornata alcune dellepiù temibili quali Salernitana, Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma. Appuntamento solo rimandato per il: alla prima si riparte da Frosinone, ma arrivati asarà tutt’altro che leggero. “si prospetta come un mese impegnativo per il, con una serie di ...

...settimana d'dei saldi estivi. Organizzata dall'Amministrazione attraverso l'assessorato di Giorgia Garau , la Notte bianca 2023 - in programma nel cartellone dei Grandi eventi per la......settimana d'dei saldi estivi. Organizzata dall'Amministrazione attraverso l'assessorato di Giorgia Garau , la Notte bianca 2023 - in programma nel cartellone dei Grandi eventi per la...Luca Marini traccia un primo bilancio stagionale e racconta le sue ambizioni dopo l'ottimoin sella alla Ducati Desmosedici GP . ' In ogni gara ci sono tanti piloti diversi e molto ...di. ...

IL DIRETTORE ANGELOZZI: “L'AVVIO DI STAGIONE IN SERIE A ... Frosinone Calcio

Dicembre sarà un vero e proprio tour de force per il Napoli che affronterà di seguito Atalanta, Inter e Juve e 2 partite chiave di Champions.È stato reso noto il calendario della Serie A 2023/2024: inizio in salita per il Torino, così come il finale di stagione ...