Autore di Mr Arbitrium a Leopoli | ' no a guerra oggi più forte'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo i bombardamenti di questa notte alla città diè ancora piùil messaggio del 'no' alladell'artista Emanuele Giannelli che, proprio una settimana fa, insieme al sindaco di ...

, il gigante di Emanuele Giannelli, è in Ucraina grazie all'accoglienza della città di Leopoli ed è stato collocato nel centro storico. Il progetto è stato ideato da Rosi Fontana e ..., il gigante di Emanuele Giannelli, è in Ucraina grazie all'accoglienza della città di Leopoli ed è stato collocato nel centro storico. Il progetto è stato ideato da Rosi Fontana e ...Dopo i bombardamenti di questa notte alla città di Leopoli è ancora più forte il messaggio del 'no' alla guerra dell'artista Emanuele Giannelli che, proprio una settimana fa, insieme al sindaco di Leo ...La scultura dell'artista che vive a Pietrasanta si trova adesso posizionata sul fianco sinistro del Teatro dell’Opera di Leopoli ...