Autonomia | Boccia Pd | ' nostri emendamenti strada per ridurre diseguaglianze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Oggi abbiamo depositato ial ddl Calderoli. Le nostre proposte emendative costituiscono il percorso che può correggere un testo che, altrimenti, spaccherà il Paese e amplierà quelleterritoriali che già lo affliggono. Non abbiamo nulla contro l'idea dell'differenziata, di cui ci siamo fatti anche noi promotori condividendo il progetto con molti presidenti di regione, ma il nostro progetto prevede un fondo di perequazione senza il quale non è possibile garantire le risorse necessarie: le riforme a costo zero non esistono". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco. "Per questo - prosegue - riteniamo necessario definire i Lep, per tutti i diritti civili e sociali e non solo per quelli oggetto di differenziazione, per ...