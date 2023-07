Auto travolge famiglia | morti bimbo padre e nonna Ferita la mamma che portava il piccolo di due anni nel passeggino

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tragedia in montagna, Oggi, 6 luglio, verso le 15.30 a Santo Stefano di Cadore sulla regionale 355 che porta a Sappada. Un'Audi nera con targa tedesca, guidata da una donna rimasta...

Attacco a Tel Aviv,i passanti Dopo l'attacco l'aggressore è sceso dal mezzo e ha iniziato ad accoltellare le persone. È la polizia a parlare di attentato. L'autore, secondo i media, ...Il bulldog attraversa la strada, un'lo: il cane sta bene ma il video è sorprendente Tesoro in pancia 'Le onde si stavano riversando sul capodoglio. Tutti stavano guardando quando sono ...Il bulldog attraversa la strada, un'lo: il cane sta bene ma il video è sorprendente Milionaria a 11 anni, l'imprendritrice prodigio: 'Ho guadagnato 100mila euro in un mese'. Ecco come ...Incidente a Wimbledon, morta una bambina di 9 anni «nell'ora del tè»: un'auto si è schiantata nella scuola e l'ha travolta. Arrestata la conducente Incidente a Belluno Ricoverato anche il nonno, colto ...Un bambino è morto assieme al papà e alla nonna: è il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto oggi, a Santo Stefano di Cadore.