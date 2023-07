Auto travolge famiglia in vacanza | morti bimbo padre e nonna Ferita la mamma che portava il piccolo di due anni nel passeggino

(Di giovedì 6 luglio 2023) È finita in tragedia ladi unadi Mestre che a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi, stava trascorrendo alcuni giorni di riposo nella seconda casa in montagna. A...

È di tre morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Un'guidata da una donna tedesca ha falciato una famiglia veneziana che stava passeggiando: morti sul colpo il padre, la nonna e il bimbo di appena due anni. La madre del piccolo, invece, è rimasta ...C'è una terza vittima nell'incidente avvenuto nel pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, dove un'ha centrato in pieno una famigliola in passeggiata. Oltre al papà e alla nonna è morto all'ospedale di Belluno un bimbo di 2 anni che si trovava sul passeggino condotto dalla madre. L'incidente ...Una terribile tragedia ha sconvolto Santo Stefano di Cadore oggi, 6 luglio, intorno alle 15.30. Durante una passeggiata lungo la regionale 355 che porta a Sappada, una famiglia di ...Milano, 6 lug. (LaPresse) - È di tre morti, tra cui un bambino, il bolancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, in provincia di ...BELLUNO. Tragedia a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Un'intera famiglia, composta da padre, madre, figlio di due anni e nonna, è stata investita da un’Audi. Il bilancio è drammatico: ...