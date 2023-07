Auto travolge famiglia in vacanza | morti bimbo padre e nonna Ferita anche la mamma Forse l' autista era al cellulare

Ferita invece la mamma del bimbo e la donna, una 31enne tedesca, che era al volante dell'. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Belluno, hanno messo in sicurezza il luogo dell'evento ...È di tre morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Un'guidata da una donna tedesca ha falciato una famiglia veneziana che stava passeggiando: morti sul colpo il padre, la nonna e il bimbo di appena due anni. La madre del piccolo, invece, è rimasta ...C'è una terza vittima nell'incidente avvenuto nel pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, dove un'ha centrato in pieno una famigliola in passeggiata. Oltre al papà e alla nonna è morto all'ospedale di Belluno un bimbo di 2 anni che si trovava sul passeggino condotto dalla madre. L'incidente ...In provincia di Belluno una famiglia è stata travolta da un'auto in corsa. Tra le vittime vi è anche un bambino di due anni.SANTO STEFANO - Tragedia in Cadore nel pomeriggio di oggi 6 luglio 2023. A Santo Stefano auto travolge famiglia in vacanza: tre morti, bambino di due anni, papà, nonna. Ferita la mamma.