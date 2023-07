Auto si schianta contro una scuola di Wimbledon | morta una bambina

(Di giovedì 6 luglio 2023) su Tg. La7.it - Un'si chiantaunae uccide una. E' successo a, nel Sud - Ovest di Londra, in Regno Unito, in queste ore. Un fuoristrada si è ...

La7.it - Un'si chianta contro una scuola e uccide una bambina. E' successo a Wimbledon, nel Sud - Ovest di Londra, in Regno Unito, in queste ore. Un fuoristrada si è schiantato contro la scuola ...Diverse persone, almeno sette bambini e due adulti, sono rimaste ferite dopo che un'si e' schiantata contro una scuola elementare a Wimbledon, quartiere a sud - ovest di Londra. Oltre alle numerose ambulanze giunte sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo la ...Grave incidente a Wimbledon . Un'si è schiantata contro una scuola elementare e diverse persone sono rimaste ferite. Numerose ambulanze sono intervenute per soccorrere le persone nell'istituto frequentato da bambine fra i 4 e ...

Wimbledon, auto si schianta contro l'edificio di una scuola: morta una bambina, altri sei feriti RaiNews

Una bambina è morta dopo che stamattina un fuoristrada è piombato su una scuola elementare di Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, la Study Preparatory School. Ne ha dato notizia la polizia.La conducen ...Diverse persone, almeno sette bambini e due adulti, sono rimaste ferite dopo che un'auto si e' schiantata contro una scuola elementare a ...