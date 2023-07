Auto investe una famiglia | tre morti tra cui un bambino e un ferito

Alla guida dell'una donna straniera, anche lei ferita. L'incidente è avvenuto alle 15.20 in via Udine lungo la strada regionale 355. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento ...Alla guida dell'che ha travolto la famiglia, una 31enne tedesca che ha perso il controllo della propria. Per la donna sono stati disposti gli esami tossicologici e la sua posizione è al ...Fotogallery - Covid, a Bergamo il ricordo delle vittime INCIDENTE MORTALE Fotogallery - Belluno,una famiglia: morti e feriti a roma Polizia di Stato e Anci, accordo contro i crimini ...Ferita la mamma. Il nonno giunto sul posto è stato colto da malore. Salvini: "Aumentare sicurezza stradale è mio obiettivo" ...Sono tre le vittime dell'incidente avvenuto a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno ma al confine con il Trentino Alto Adige, dove un'auto ha travolto una famiglia a piedi. Dopo il ricovero in ospe ...