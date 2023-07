Auto investe una famiglia a Santo Stefano di Cadore | morto un bimbo | il padre e la nonna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unacancellata da un incidente stradale. È accaduto adi, nel Bellunese, dove un’ha centrato in pieno unadi turisti veneziani che passeggiava in paese. Nell’impatto hanno perso la vita un bambino di 2 anni, il papà e la. La, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travolta mentre percorreva la strada regionale 355, che è dentro il centro abitato, quando è stata travolta da un’mobile con targa tedesca. Molte persone hanno assistito all’impatto perché in quel momento si stava svolgendo in chiesa un funerale. Il piccolo – che si trovava nel passeggino, in quel momento condotto dalla madre, l’unica a salvarsi – era subito apparso in gravi condizioni ed è deceduto ...