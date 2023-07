Auto falcia un' intera famiglia | morti padre | bimbo di due anni e nonna

Ferita anche la donna che era al volante dell'. "Non date macchine potenti ai figli più giovani". L'appello di Salvini alle famiglie I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Belluno, ...AGI - È di tre morti il bilancio del tremendo i ncidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno . Un'autovettura condotta da una cittadina tedesca ha ...Alla guida dell'una donna tedesca che ha travolto una famiglia di turisti della provincia di Venezia, con nonni, genitori e due bambini, uno sul passeggino e l'altro su una biciclettina. Morti ...E’ di tre morti il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Un’autovettura condotta da una cittadina tedesca ha falciato un ...È di 3 morti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente avvenuto a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, dove un’auto ...