Auto elettriche - Pechino impone una tregua alla guerra dei prezzi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ladeisul mercato cinese delleè durata appena sei mesi., infatti, ha imposto "una" in piena regola e diversi costruttori sono stati costretti a sottoscrivere uno specifico impegno a fermare politiche di riduzione dei listini. In particolare, stando a diverse agenzie di stampa, i dirigente di 16 Case, tra cui Tesla, Byd e Geely, hanno partecipato a un'apposita cerimonia al ChinaForum di Shanghai che ha visto la firma di un accordo letteramente imposto dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology. L'accordo. L'intesa non è vincolante, ma stabilisce quattro impegni che, in sostanza, dimostrano la forte attenzione dellerità centrali e l'interesse a favorire uno sviluppo del settore ...

Le dichiarazioni dell'ad Stellantis Tavares, con le anticipazioni di quella che sarà la nuova piattaforma STLA Medium per Melfi, finalizzata alla produzione di nuovi modelli di, rappresentano il punto di arrivo di una lunga ed estenuante concertazione che da assessore regionale alle Attività Produttive ho seguito negli anni passati. In attesa di conoscere i ...Tanto più che al momento Carlos Tavares non ha confermato qualisaranno prodotte nello stabilimento e non ha nemmeno confermato che questesaranno soloricordando che la ...radar e visori notturni) ed in quella delle energie pulite (pannelli solari,, luci a LED), cagionando comprensibili preoccupazioni tanto nel nuovo Continente, quanto all'interno della ...

Auto elettriche, debutta l’architettura STLA Medium di Stellantis pronta per Melfi: fino a 700 km di ... Il Sole 24 ORE

La Tesla e altri 15 costruttori hanno firmato un accordo chiesto dal ministero dell'Industria con precisi impegni, tra cui preservare "una concorrenza leale", evitare "listini anomali" e non esagerare ...Presentati i dettagli tecnici della nuovissima piattaforma Stla Medium, che condenserà potenza, efficienza e sostenibilità ...