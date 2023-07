Auto elettriche - Pechino impone una tregua alla guerra dei prezzi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ladeisul mercato cinese delleè durata appena sei mesi., infatti, ha imposto "una" in piena regola e diversi costruttori sono stati costretti a sottoscrivere uno specifico impegno a fermare politiche di riduzione dei listini. In particolare, stando a diverse agenzie di stampa, i dirigente di 16 Case, tra cui Tesla, Byd e Geely, hanno partecipato a un'apposita cerimonia al ChinaForum di Shanghai che ha visto la firma di un accordo letteramente imposto dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology. L'accordo. L'intesa non è vincolante, ma stabilisce quattro impegni che, in sostanza, dimostrano la forte attenzione dellerità centrali e l'interesse a favorire uno sviluppo del settore ...