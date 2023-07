Auto contro scuola a Wimbledon | morta una bambina di 8 anni

Una bambina è morta e altre 8 persone sono rimaste ferite a Wimbledon, a sudovest di Londra, dopo che una Land Rover fuori controllo si è schiantatal'edificio che ospita una scuola primaria. La conducente, una donna sui 40 anni, è stata arrestata perché sospettata di aver provocato la morte della bimba a causa della sua guida pericolosa. ......per leche lo adottano in primo equipaggiamento il nuovo Pirelli P Zero Trofeo RS è già disponibile, anche se in futuro arriverà anche sul mercato del ricambio con un'ampia gamma. Di, il ...leggi anchescuola a Wimbledon, morta una bambina. Arrestata 40enne FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incidenti stradali, 600 morti nei weekend nel 2023 Le regioni ...Londra, 6 lug. (askanews) - Una bimba di 8 anni è morta e almeno altri 6 bambini e due adulti sono rimasti feriti, a causa di un'auto - una Land Rover 4x4 - che si è schiantata nella mattinata di ...Un motociclista ha perso la vita giovedì pomeriggio in un incidente stradale sulla SP31, nel tratto al confine tra Vercellese e Alessandrino, tra Trino e Morano sul Po. Coinvolti nello scontro ...