Ausilio | «Ho un account Instagram fake per controllare le mogli dei giocatori | si capiscono tante cose»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il direttore sportivo dell’Inter, Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine di un evento alla Triennale di Milano.ha toccato diversi argomenti, a partire dal rinnovo di Handanovic. «Il contratto di Handanovic è scaduto ma stiamo facendo delle valutazioni alla luce di quello che faremo nei prossimi giorni».ha commentato la risposta ironica di Brozovic al saluto social dell’Inter: «La risposta social di Brozovic? Le uscite social mi interessano poco, mi interessa quello che ha fatto Brozo. E sono stati quasi tutti anni importanti perché poi non è che abbia fatto tutto benissimo. Sono stati importanti soprattutto gli ultimi anni. Ma ora Brozovic è il passato, il presente ed il futuro sono Frattesi e tutti gli altri». Su Lukaku: «Lukaku è del Chelsea, il dialogo con il Chelsea non è mai ...

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di mercato, di passato e futuro e ha svelato di avere un account fake su Instagram ...Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha poi fatto una rivelazione social: «Ho un profilo fake con cui seguo le mogli e le fidanzate dei calciatori, l’ho creato per la moglie di un giocatore che mi stava cre ...