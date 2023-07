(Di giovedì 6 luglio 2023) In Italia"liberi" dai: nel 2022 sono saliti a 629 (+39 rispetto alla precedente edizione) quelli in cui la produzione annuale pro - capite diavviati a smaltimento ...

In Italia"liberi" dai rifiuti: nel 2022 sono saliti a 629 (+39 rispetto alla precedente edizione) quelli in cui la produzione annuale pro - capite di rifiuti avviati a smaltimento è ...Molto di più conta per imortali quelle che vengono definite "percepite". E questo vale per ... delle aziende multinazionali che annunciano extra profitti inimmaginabili mentreil ...Molto di più conta per imortali quelle che vengono definite 'percepite'. E questo vale per ... delle aziende multinazionali che annunciano extra profitti inimmaginabili mentreil ...

Aumentano i Comuni rifiuti-free, il Sud cresce Agenzia ANSA

In Italia aumentano i Comuni "liberi" dai rifiuti: nel 2022 sono saliti a 629 (+39 rispetto alla precedente edizione) quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è ...Si è concluso nel mese di maggio il progetto didattico A scuola con Ascit che ha visto protagonisti i bambini delle scuole primarie dei 12 Comuni che Ascit stesso gestisce. La prima edizione di didatt ...