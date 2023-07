Attenzione alle truffe in estate | come difendersi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 luglio 2023) La truffa ai danni delle persone anziane rappresenta un crimine estremamente odioso in quanto mira ad individui che sono particolarmente vulnerabili a causa della loro età avanzata e della diminuzione progressiva e inevitabile delle loro capacità. Con l’aumento della popolazione anziana (il numero degli ultrasettantacinquenni al primo gennaio 2022 era di 14.051.404, corrispondente al 23,8% della popolazione italiana), ci si aspetta che questo tipo di reati diventi sempre più diffuso.agli anziani, perché sono così diffuseaccade per tutti coloro che sono indifesi (poveri, malati, bambini), le persone anziane si trovano particolarmente espostecrudeltà di un mondo spietato. In questi casi, i truffatori si presentano sotto mentite spoglie, sfruttando l’inganno e approfittando della loro vulnerabilità. Gli individui di ...