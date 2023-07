Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy lo ha definito "il piu' grandealle infrastrutture civili della citta' dall'inizio dell'invasione russa". "Ci sono morti e feriti. Piu' di 50 appartamenti ...Intanto sul fronte bellico , Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una "risposta tangibile" a seguito di unrusso su un condominio che ha ucciso almeno quattro ...Roma, 6 lug. E stato undiretto contro un immobile residenziale, realizzato con missili Kalibr, quello che ha ... Dopo lattacco, Zelensky ha pubblicato su Twitter un video ripreso da ...

Attacco missilistico russo a Leopoli, quattro morti Agenzia ANSA

In questa edizione: Il testamento di Silvio Berlusconi, Santanchè: "Campagna d'odio contro di me", Meloni rinsalda l'asse con la Polonia, Mattarella, lectio magistralis in Cile, Ucraina, attacco ...KIEV, 06 LUG - Tre persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio nella città fi Leopoli, nell'Ucraina occidentale. (ANSA) ...